Birgit und Heinz Reitbauer sind Entrepreneur Of The Year

Österreichs Top-Unternehmer wurden am Sonntag in der Wiener Hofburg ausgezeichnet: Die Prüfungs- und Beratungsorganisation EY vergab zum 15. Mal den EY Entrepreneur Of The Year Award in Wien.

Seit mehr als 30 Jahren zeichnet das Unternehmen weltweit ausgewählte Entrepreneure für besondere Leistungen aus. Zu den Beurteilungskriterien der Fachjury zählen Wachstum, Zukunftspotenzial, Innovation, Mitarbeiterführung und gesellschaftliche Verantwortung.

In der Kategorie "Handel & Dienstleistungen" wurden Birgit und Heinz Reitbauer vom Restaurant Steirereck ausgezeichnet. Das erfolgreiche Unternehmerpaar wird zudem Österreich beim EY World Entrepreneur Of The Year Award im Juni 2021 vertreten.

Die Begründung: "Heinz und Birgit Reitbauer sind mit dem Steirereck seit 2009 durchgängig in der Liste der Worlds Best Restaurants geführt, haben fünf Hauben bei Gault-Millau, 99 Punkte bei à la Carte und Falstaff. Sie bleiben trotz dieser internationalen Bekanntheit ihren Wurzeln treu und haben während der Coronakrise Rettungskräfte und den Krisenstab der Bundesregierung kostenlos mit Essen versorgt. Das Unternehmerpaar ist angetrieben vom Mut, sich immer wieder neu zu erfinden und trotzdem einem hohen Qualitätsanspruch gerecht werden. Wir freuen uns sehr, dass Heinz und Birgit Reitbauer Österreich nächstes Jahr beim EY World Entrepreneur Of The Year vertreten werden."

"Mut macht Unternehmerinnen und Unternehmer in doppelter Hinsicht zu essenziellen Stützen unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft. Einerseits leben Entrepreneure Mut, indem sie mutige Entscheidungen treffen, damit maßgeblich den Fortschritt treiben und Arbeitsplätze schaffen. Andererseits machen Entrepreneure auch Mut", so Gunther Reimoser, Country Managing Partner bei EY Österreich.