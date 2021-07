Bier ist hier eine Lebenskultur: Salzburg schäumt

Ja, in Salzburg wächst mittlerweile auch Wein. Und in Salzburg werden auch seit jeher grandiose Schnäpse gebrannt. Aber der Saft, der des Salzburgers Herz zum Schwingen bringt, ist nun einmal das Bier. Und das hat nicht nur etwas mit der unmittelbaren Nachbarschaft zu Bayern oder den atemberaubend schönen Biergärten zu tun. Das hat auch historische und sogar ein paar geografische Gründe. Denn Brauen war im Mittelalter ein Privileg der Klöster, von denen es im erzbischöflich regierten Salzburg, dem „Rom des Nordens“, nicht zu knapp gab. Abgesehen davon brauchte man vor der Erfindung von Kühl-Anlagen zum Bierbrauen jede Menge Eis, und das war hier am Nordrand der Alpen von den nahen Gletschern oder aus im Winter zugefrorenen Seen relativ leicht zu bekommen. An die 30 Brauereien soll es im Salzburg des Spätmittelalters gegeben haben, was bei einer Bevölkerungszahl von damals knapp 8.000 Menschen schon recht beachtlich ist. Und so entwickelte sich über die Jahrhunderte in Salzburg eine ganz spezielle Bierkultur, die ihresgleichen in Österreich sucht.