Bei Anruf: Mule!

Dass man abends nebeneinander in Bars seine Cocktails schlürft, wird wohl noch etwas dauern. Zahlreiche Cocktail-Lieferdienste boten sich in den vergangenen Wochen als Überbrückung an, so wirklich ist es das aber halt nicht. Um diesem Missverhältnis abzuhelfen, bietet die junge „Underdog“-Bar nun eine Art regelmäßigen Cocktail-Shuttledienst zu ausgesuchten Open-Air-Hotspots in der Wiener Innenstadt an – Volksgarten oder Donaukanal werden genannt. Das heißt, man trinkt zwar nicht in der Bar, aber unter Einhaltung der Abstandsregeln doch im etwas sozialeren Umfeld als zu Hause.