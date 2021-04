Barkeepers Albtraum: Cola Rot und andere Drinks des Grauens

Über den Ursprung ranken sich viele Legenden. Eine besagt, der Cocktail soll in der Zeit der Alkoholprohibition in den USA (1919 bis 1932) entstanden sein. Weil er wie ein Eistee ausgesehen habe, hätte man darin keinen Alkohol vermutet. Eine andere Legende besagt laut Wikipedia, dass er "von einer reichen gelangweilten Hausfrau auf Long Island im US-Bundesstaat New York erfunden worden sein" soll. "Diese habe beim heimlichen Griff in die Hausbar von jeder Flasche nur eine geringe Menge entnommen, da ihr Mann davon nichts bemerken sollte. Zur Tarnung habe sie den Drink mit Cola aufgefüllt."

Das wären zwar schöne Geschichten, in Wirklichkeit wurde er in den 1970ern in New York erfunden.