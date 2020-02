Achtung, Mundgeruch im Flieger: Eurowings serviert jetzt Kebabs

Eurowings-Sprecherin Laura Karsten sagte auf Travelbook-Anfrage: "Wir haben den Kebab vorab bei Testflügen beworben und angeboten, das kam sehr gut an. Daher haben wir uns entschieden, ihn ab sofort in unserem Sortiment anzubieten."

Um Missgeschicken bei Flugturbulenzen und Mundgeruch vorzubeugen, verzichtet das Unternehmen allerdings auf Zwiebel und Sauce. Der Verkaufspreis des neuen Bord-Snacks beträgt 6 Euro, für 8 Euro gibt es ein Getränk dazu, im Menü mit Pommes und Getränk zahlt man 12 Euro. Falls die Fluggäste sich Zwiebel und Sauce wünschen sollten, könnte der Kebab um diese zu einem späteren Zeitpunkt eventuell erweitert werden.

Eine Twitter-Nutzerin fragt mit Augenzwinkern: "Ist so ein Dönerspieß an Bord nicht gefährlich?" Die Antwort: "Keine Sorge, der Döner wird bereits am Boden frisch zubereitet." Am Bord werde er nur noch erwärmt.

Auf Twitter fragten sich Fans bereits, wann es auch Aryan geben wird: Das bekannte Joghurt-Wasser-Salz-Getränk aus der Türkei könnte tatsächlich bald eingeführt werden, heißt es bei der Fluggesellschaft.