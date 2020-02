5-Zutaten-Rezept: Der klassische Heringssalat zum Schmaus

Wie es so weit kommen konnte, dass aus einer ehemals billigen Mahlzeit und Fastenspeise ein üppiges Fischbuffet wurde? Die Antwort ist in der Kulinarikgeschichte und hier speziell in Wien zu finden. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in der Kaiserstadt üblicherweise ein Heringssalat aufgetischt.

Der Schmaus kommt aus Italien

Der war übrigens nicht, wie man annehmen könnte, norddeutschen Ursprungs, wo es zu dieser Zeit zahlreiche Fischsalate gab. Der Wiener Salat hatte seine Wurzeln im Süden, und zwar in Italien. Schon in diesen „wälschen Salat“ kamen alten Rezepten zufolge neben den Heringsstücken Äpfel, eventuell Sardellen und teilweise Erdäpfel. Diese Fischsalat-Tradition entwickelte sich ab 1860 zum vielfältigen, üppigen Heringsschmaus mit Fischspezialitäten.