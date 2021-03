Es ist doch immer eine Frage der Perspektive

Auf den Winkel kommt es an: Die dreidimensionalen Wandmalereien wirken deshalb wie echte Kreaturen, weil sie nicht nur in bestimmter Form gestaltet, sondern auch aus gewissen Ecken fotografiert wurden. Eine Kunst, die so schnell keiner nachmacht. Ob ein Ara, ein Alligator oder ein Frosch: Staunen Sie mit uns über die aktuellen Werke der Street-Art-Künstler, die wirken, als würden sie den Wänden entspringen, aus ihnen ausbrechen, Grenzen des Realen überschreiten. Gerade in Zeiten wie diesen, die sich manchmal wie Zeitschleifen anfühlen, zeigt das: Es geht um die Perspektive.

Mit Szenen ist es wie mit Situationen – sie wirken je nach Blickwinkel verschieden. In diesem Sinne: Verzagen wir nicht und halten wir weiter durch. Wir entführen Sie jeden Samstag wie gewohnt in die Welt des modernen Lifestyles, die zum Träumen anregt, die inspiriert und unsere Sehnsucht stillt. So laden wir Sie diesmal in unserer Männerrubrik „Herrenzimmer“ ein, sich mit uns gedanklich in die kostbarsten Cabriolets der Welt zu setzen und ihre Exklusivität zu entdecken. Wir tauchen auch in die Welt des Serien-Erfolgs „Bridgerton“ ein, indem wir mit der Buchautorin Julia Quinn über alte wie neue Liebesgeschichten sprechen, sowie ihre Präferenz zum Happy-End. Eine weitere starke Frau porträtieren wir in dieser Ausgabe: Roshi Porkar ist hierzulande zwar noch kein großer Name, aber sie erobert derzeit als Modedesignerin Paris und New York. Wer ist die junge Lady?

Das und vieles mehr in der neuen – viel Freude beim Lesen!

Ihre Marlene Auer