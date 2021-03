Die Blüten der Kunst

Entfaltungsmöglichkeiten

Allerdings erlaubte die Blumenmalerei Künstlerinnen schon relativ früh künstlerische Entfaltung – wenn auch innerhalb enger Grenzen. Als Leitfigur gilt hier die Niederländerin Rachel Ruysch (1664 - 1750), die es zum Titel einer Hofmalerin brachte. Auch in Wien, wo die Blumenmalerei im 18. und 19. Jahrhundert eine Blütezeit erlebte, konnten es Malerinnen wie Pauline von Koudelka-Schmerling oder Rosalia Amon an Renommee und Preisniveau mit Männern aufnehmen. An der Kunstakademie studieren durften sie dennoch nicht.

Malerinnen und Maler orientierten sich lange an den Blumenstillleben, die in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts in Mode kamen. Diese Bilder waren freilich auch nie bloß Darstellungen von hübsch arrangierten Pflanzen: Der „Große Blumenstrauß“ von Jan Brueghel d. Ä., ein Glanzstück des Wiener KHM und der Stilllebenkunst schlechthin, zeigt etwa Blumen, die nie in der abgebildeten Form zeitgleich blühen könnten. Stattdessen ist ein ganzer Jahresablauf von Blühen und Vergehen in dem Arrangement zusammengebunden.