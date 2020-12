Entfesselt: Das Lasso, der Lügendetektor und "Wonder Woman"

Als Mutter einer neunjährigen und einer dreijährigen Tochter ist Gal Gadot bemüht, ihre Rolle nicht allzu martialisch aussehen zu lassen. Wichtig ist ihr die Botschaft hinter den Bildern.

„Wir kämpfen nicht auf dieselbe aggressive Art wie Männer“, sagte die Schauspielerin in einem Interview. Dennoch könne Wonder Woman alles erreichen, was sie will. Und die Mädchen in aller Welt können das auch.“

Dass Gal Gadot Familienleben und Filmkarriere so tadellos nebeneinander hinkriegt, klappt, weil es im Hintergrund jemanden gibt, der im Hintergrund bleiben will: ihr Ehemann, Immobilienentwickler Yaron Versano. Er verkaufte schon ein Boutique-Hotel in Tel Aviv an Roman Abramowitsch, ist also den Umgang mit VIPs gewohnt. Und alleine dieser Deal könnte schon genug Stoff für eine Netflix-Doku abgeben. Aber der Mann, der sogar eine gewisse Ähnlichkeit mit dem jungen William Moulton Marston, dem Wonder Woman-Schöpfer, zu haben scheint, begnügt sich damit, ab und zu neben seiner Filmstar-Frau auf dem Roten Teppich aufzulaufen.