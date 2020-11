"Wonder Woman" startet in Amerika zugleich im Kino und im Streaming

Gute Nachricht für die Kinos: Der Start des neuen "Wonder Woman 1984"-Films wird offenbar durchgezogen - wenn auch unter ungewöhnlichen Bedingungen. Der Blockbuster soll am 16. Dezember international starten (dazu würde Österreich gehören), und zu Weihnachten in den USA, und zwar zugleich im Kino und im Streaming. Damit soll der Film ein möglichst breites Publikum erreichen. Gestreamt wird "Wonder Woman" bei HBO Max (in Österreich nicht erhältlich).

Die Kinos warten sehnsüchtig darauf, wieder aufzusperren - und brauchen dann zugkräftigen Stoff. Der erste Teil mit Gal Gadot in der Titelrolle war 2017 mit Einnahmen von mehr als 820 Millionen Dollar der erfolgreichste Film.