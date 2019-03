"Israel nicht Staat aller Bürger": Wonder Woman kritisiert Netanyahu

Dem vorausgegangen war ein Streit Netanyahus mit der Moderatorin Rotem Sela. "Was ist das Problem mit den Arabern?", schrieb Sela bei Instagram. "Wann zum Teufel wird jemand in dieser Regierung der Öffentlichkeit mitteilen, dass Israel ein Land all seiner Bürger ist? Und alle Menschen gleich geboren sind?" Daraufhin häuften sich nach Angaben Selas in dem Netzwerk Hassreaktionen.

Unterstützung bekam Moderatorin Sela von prominenten Israelis wie Gal Gadot, der Hauptdarstellerin im Film "Wonder Woman". "Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst", schrieb Gadot nach Medienberichten über dem Beitrag von Sela. "Es geht nicht um rechts oder links, Jude oder Araber, säkular oder religiös", schrieb Gadot. Wichtig sei vielmehr "ein Dialog für den Frieden, für Gleichheit, für gegenseitige Toleranz".