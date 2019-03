Schlammschlacht in Israel: Opferrolle und Untergriffe

Als Wahlkampf-Fuchs aber weiß Netanjahu auch, dass die Wähler ihn nicht mehr so alternativlos sehen. „In diesem Wahlkampf gelten neue Spielregeln“, warnte er parteiintern, „diesmal geht es gegen einen echten Gegner“. Doch auch der weiß, dass der Wahlkampf hart wird. Als Blau-Weiß in Umfragen erstmals mit großem Vorsprung zum Likud in Führung ging, blieb der Sekt im Kühlschrank. „Auf Siege in Umfragen geben wir so wenig wie auf Verluste“, erklärte ein Gantz-Berater. Mit gutem Grund: Israels Wähler sind noch unberechenbarer als andernorts. Seit Jahrzehnten gilt: In Umfragen siegen die Linken, an der Urne die Rechten.

Selbst wenn Gantz und seine Liste haushoch siegen, ist das Mandat zur Bildung einer Regierung nicht sicher. Was die Erfahrung lehrt: Schon seit fast zwei Jahrzehnten wissen die Israelis, dass Versprechungen Netanjahus nach der Wahl hinfällig sind. Einer weiß es offensichtlich nicht: der Wähler.