Auf den ersten Blick mag die Äußerung des Techniktüftlers zu einem prominenten Vormundschaftsstreit befremden. Bei näherer Betrachtung aber ist Elon Musk fast so etwas wie ein Wegbegleiter der Karriere des einstigen Jugendidols. Als Britney Spears mit "... Baby One More Time" im Jahr 1999 erstmals weltweit die Charts stürmte, feierte auch der aus Südafrika stammende Unternehmer seinen ersten großen Erfolg: Der Computerhersteller Compaq kaufte sein DotCom-Unternehmen Zip2 für beachtliche 307 Mio. US-Dollar.

Britney blieb bei der Musik. Elon aber begann sich zunehmend für Bereiche zu interessieren, die seit zwanzig Jahren als zukunftsträchtig gelten: E-Mobilität, Weltraumfahrt, digitale Bezahl- und Anlageformen. Und: Nach Ehen und Beziehungen mit der Literatin Justin Wilson und den Schauspielerinnen Talulah Riley und Amber Heard ist er seit 2018 endlich auch mit einem Popstar liiert: Grimes.