Christina Aguilera stärkt Britney Spears nach Anhörung den Rücken

Auch Britneys Schwester, Jamie Lynn Spears, sendet Unterstützung: "Ich bin so stolz, dass sie ihre Stimme benutzt", sagte die 30-Jährige über ihre Schwester in einem Video, das sie in ihren Instagram-Stories postete. Egal, was Britney tun wolle, um glücklich zu sein - sei es die Beendigung der Vormundschaft oder ein Flug auf den Mars - sie stehe "einhundert Prozent" dahinter. "Denn ich unterstütze meine Schwester, ich liebe meine Schwester. So war es immer und so wird es auch immer sein."