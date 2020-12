Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Ich gebe es zu, meine liebste Weihnachtsdekoration steht das ganze Jahr da: Ein etwa 20 Zentimeter großes, silbernes Rentier mit goldenem Geweih und ohne rechtem Ohr, das ist leider beim Transport abgebrochen. Es ist also nicht perfekt, dafür aber einzigartig – und auch so steht es stolz auf dem Beistelltisch. Im Advent hänge ich ihm gerne eine kleine bemalte Kugel um den Hals, für noch mehr Weihnachtsstimmung.

Und Sie? Sind Sie schon voller Vorfreude? In dieser Ausgabe setzen wir noch eines drauf und nehmen Sie mit auf eine Reise zu den spektakulärsten Christbäumen der Welt. Künstler und Designer haben wahre Kunstwerke erschaffen, die uns zum Staunen bringen. Wir haben die schönsten und außergewöhnlichsten Modelle zusammengestellt und erzählen ihre Geschichte.

Auf den Trend-Seiten gibt es wieder viel Inspiration für Geschenke – und sollten Sie zu den Last-Minute-Shoppern gehören: In der nächsten Ausgabe der, die wegen der Feiertage bereits am 24. Dezember erscheint, geben wir Tipps für alle, die es dann ganz besonders eilig haben und selbst an diesem Tag noch Besorgungen machen – in Form von Ultra-Last-Minute-Ideen für Geschenke, Styling und Menü. Sollten Sie zu jenen gehören, die dann schon entspannt dem Heiligen Abend entgegenblicken, finden Sie natürlich auch wieder viel Besinnliches und schöne Lesestücke.

Und wollen Sie bereits wissen, wie Ihre Sterne für 2021 stehen? Sie lesen in dieser Ausgabe auch das traditionelle -Jahreshoroskop.

Schönen vierten Advent!