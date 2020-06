Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Rihanna, Celine Dion, Katy Perry: Sie alle und noch viele Stars mehr arbeiteten im Laufe der Zeit mit Thierry Mugler zusammen, trugen seine Designs und läuteten damit eine neue Ära der Weiblichkeit ein. Denn Muglers Mode ist nicht brav, sie ist vielmehr extravagant, auffällig, futuristisch – und vor allem: ein Statement. Der Designer betonte stets die Silhouette, in seiner Kleidung sollten Frauen besonders stark und unabhängig wirken und wie Superheldinnen inszeniert sein. Dann wurde es ruhig um Mugler und seine visionären Entwürfe, er zog sich aus der Modewelt zurück – bis jetzt. Denn Stars wie Kim Kardashian fliegen wieder auf seine Kollektionen, für seine aktuelle Ausstellung warf sich selbst Gisele Bündchen in eines seiner Designs – das Bild davon dürfen wir exklusiv auf unserem Cover zeigen.

Auch andere Kultmarken feiern gerade ein Comeback, wir sind dem Retro-Trend in der Modewelt auf der Spur, haben dafür auch den Erfolgskurator und Mugler-Vertrauten Thierry-Maxime Loriot interviewt und persönliche Einblicke erfahren.

Um Stärke geht es übrigens auch in unserem Gespräch mit Michael Patrick Kelly, der sein Leben neu ordnete und nun als Solosänger Karriere macht – und über Stärke der etwas anderen Art schreiben wir in einer Geschichte über unsere neue Faszination an (Baby)-Elefanten, deren Größe nicht nur als neue Maßeinheit gilt, sondern die uns Menschen seit jeher in den Bann gezogen haben. Und wer noch nicht genug von Stärke hat: Sonntag ist Vatertag – ein Hoch auf die starken Papas von heute!

