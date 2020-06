Wachauer Wein im Wachauer Stein

Nobel geht die Welt zugrunde, denk ich mir. Jetzt baut man Wein tatsächlich im Marmor aus. Wer hätte das gedacht? Andererseits: Hätte es vor fünfzehn Jahren geheißen: Die Wachau bekommt ein DAC-System – hätten Sie’s geglaubt?„Steinwerk“ mit dem marmorierten Etikett reiht sich in die „Backstage“-Serie der bekannten Winzergenossenschaft Domäne Wachau und gleichsam in die Welt der steinernen Fass-Alternativen ein. Mit der 350er-Rheinwein-Flasche allerdings schwierig in meinem Kühlschrank. Aber das nur am Rande. Das Gestein ist im wahrsten Sinne naheliegend. Wachauer Marmor kommt nördlich von Spitz an der Donau, in Els und Kottes vor.