Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Zu Redaktionsschluss haben sich die Ereignisse überschlagen. Noch strengere Maßnahmen zum Eindämmen des Coronavirus wurden erlassen und das ist richtig so. Auch mein Appell an Sie: Bleiben Sie zu Hause, gefährden Sie weder sich noch andere. Nur so können wir Infektionen einbremsen, das Gesundheitssystem nicht überlasten und Zeit für die Medikamenten-Entwicklung gewinnen. Inzwischen wollen wir Ihnen mit der eine kleine Auszeit von der Nachrichtenlage bieten und haben kurz vor Andruck einige Inhalte adaptiert. Sie müssen wissen: Die Produktion des Magazins hat eine gewisse Vorlaufzeit. Wir schicken die Seiten Anfang der Woche in den Druck, damit sie in gewohnt hoher Qualität und Hochwertigkeit am Samstag in Ihren Händen sind. Diese Ausgabe haben wir am Montag, 16. März, angedruckt – bitte um Verständnis, wenn manche Inhalte nicht komplett aktuell gehalten werden können. Allerdings haben wir einiges kurzfristig aktualisiert, so bieten wir in der „Kulinarik“ etwa Inhalte zum Thema „Kochen zu Hause“, statt Restauranttests beschreiben wir Koch-Apps und -Blogs, statt Events gibt’s Tipps für TV und Literatur, und wir haben Prominente gefragt, wie sie es sich zu Hause jetzt schön machen. Außerdem reisen wir derzeit nur gedanklich – diesmal in die schönsten Gärten, lassen Sie sich fallen in die prächtigen Bilder, auch wenn wir die Blumen gerade vielleicht nicht in Natura sehen können. Die Produkte, die wir in dieser Ausgabe vorstellen, können Sie teils über Webshops erhalten und vor allem: eines Tages auch wieder in den Geschäften kaufen.

Bleiben Sie gesund und geniessen Sie den Ausflug in die schönen Seiten des Lebens!