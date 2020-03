Marktgeschichten, Folge 10: Rhabarber

Bald, Anfang April, startet die Rhabarber-Saison. Kommt er aus dem Glashaus, ist er zarter und schlanker als normal: Rhabarber ist Gemüse, nicht Obst, wie man aufgrund seiner Süße glauben könnte. Zudem ist er reich an Vitaminen – und schmeckt sogar zu Spinat und Polenta.



Ich spaziere an diesem freundlichen Morgen über den Markt und bleibe bei Helena, unserer Blumenhändlerin, stehen. Sie hält einen Strauß bunter Tulpen in der Hand. „Jetzt gibt es wieder mehr Farbenpracht“, sagt sie, „endlich sind die bunten Frühlingsblumen gekommen!“ Gelbe Narzissen, lila Traubenhyazinthen, rosa Pfirsichblüten – hier hat wirklich der Lenz vorbeigeschaut. Frühlingsfreudig gehe ich zu Erol, um zu schauen, ob endlich auch der Rhabarber bei uns auf dem Markt angekommen ist, damit ich gleich heute mein Marmeladenjahr beginnen kann.



Der Fremde

In Europa haben wir den Rhabarber erst spät, im 18. Jahrhundert, kennengelernt, übersetzt bedeutet Rhabarber soviel wie „fremde Wurzel“. Eigentlich wurde das Gemüse vor allem in England bekannt, wo es für medizinische Zwecke angebaut wurde. Dann ermöglichte das Sinken des Zuckerpreises, süße Rhabarbergerichte günstig anzubieten. So perfektionierten die findigen Engländer im Rhabarber-Dreieck um Yorkshire das Austreiben bei völliger Dunkelheit, um die Erntezeit zu verlängern. Bei Kerzenschein geerntet, brachte der Rhabarber-Express die Stangen über Nacht zu den Londoner Märkten und heute hat der Rhabarber auch in den heimischen Küchen Einzug gehalten.



Zurück zum Marktstand. „Der Glashaus-Rhabarber ist viel zarter und schlanker als der aus dem Freiland“, erklärt mir Erol „Und die roten Sorten enthalten weniger Säure und haben ein zartes Himbeeraroma, wie der Rosenrhabarber hier.“ „Aber gesund ist er immer, egal, wo er wächst“, ruft eine junge Frau, „voller Vitamine und Mineralstoffe, blutreinigend und entgiftend soll er auch sein, ich backe gleich heute einen Rhabarberstrudel!“

Nur bis zur Johannisnacht „Das ist mal eine wohlschmeckende Frühjahrskur“, schmunzel ich im Stillen, als eine Mutter mit zwei kleinen Kindern einen Kilo Rhabarber bestellt. „Ich mache morgen einen Rührkuchen mit Vanille“, sagt sie, „mit frischer Rhabarbermarmelade und einem Klecks dickem Joghurt drauf! Übrigens hat meine Omi immer gesagt, dass wir Rhabarber nur bis zur Johannisnacht Mitte Juni essen sollen, sonst hat er zu viel Oxalsäure.“ Voller Rhabarberlust sitze ich später mit Daniel im Café, um das Menü zu besprechen. Ich möchte eine pfingstrosenfarbene Suppe machen, mit scharfen Roten Rüben und etwas Sauerrahm – und als Kontrast dazu süß eingelegtem Rhabarber. „Oh ja“, sagt er. „Und die Woche drauf machen wir cremige Polenta mit Spinat und Rhabarber und dazu ein wenig Gewürzgranola zum Knuspern“.

Ein sportlicher Herr am Nebentisch mischt sich ein: „Jetzt gibt es schon Bärlauch im Wald, er würde gut dazu passen!“ „Einen coolen Namen brauchen wir auch, das wird eine Polenta-Bowl“, ruft der Älteste begeistert, „mit einem Spiegelei obendrauf, Ostern ist ja auch nicht mehr weit!“.



Rezept: Rote Rüben-suppe mit eingelegtem Rhabarber