Großes Glück im kleinen Haus: Tiny Houses als neuer Wohntrend

Ein Renner dürften Tiny-House-Hotelresorts werden. Der Hamburger Hersteller „Lofts to go“ plant schon mit mehreren tausend Bestellungen für sein Design-Modell „Coodo“ in den kommenden Jahren. Hauptsächlich internationale Hotelketten, die an Stränden rund um die Welt Tiny-House-Dörfer als Ferienresorts bauen wollen, rennen Firmenchef Mark Schmiedel die Türe ein. Ein Muster-Coodo steht in den Docklands von Brooklyn in NewYork, in Österreich läuft der Vertrieb von Coodos, die sich auch für privates Wohnen eignen, mit einer Niederlassung in Oberösterreich gerade an.