Winzerinnen, Iaxntriebe, Weißburgunder

Der Frauentag ist längst vorbei, und gegen die weibliche Altersarmut hat er auch diesmal nichts bewirkt, dafür wurden viele Frauen vor den Vorhang geholt. Aber das versucht die Flaschenpost selbstverständlich das ganze Jahr über.

Ein herausragendes Beispiel ist das Mödlinger Weingut Pferschy-Seper. In mehr als 300 Jahren Betriebsgeschichte, davon 20 bio-zertifiziert, schupfen schon lange Zeit Frauen den Laden. Birgit Pferschy-Seper ist die vierte Winzerin in der Reihe. Ihre Mutter ist ihres Bruders statt eingesprungen. Die Großmutter übernahm von der Schwiegermutter, weil ihr Mann im Krieg gestorben ist. Und mit den drei Töchtern steht jetzt schon Generation Nummero fünf in den Startlöchern. Wenn ihre Mutter sagt: „Der macht das einfach. Das ist sein Hobby“, spricht sie nicht etwa von Ehemann oder Vater. Sie meint den Weißburgunder.