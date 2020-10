Ein Best-Of der aktuellen Ausgabe

Es muss nicht immer der Catwalk sein: Die berühmte Modeschöpferin Coco Chanel soll sich auch zu Hause in elegante Outfits gehüllt haben. Das typische Tweed-Kostüm, das „kleine Schwarze“ oder auch ein locker sitzender Seidenanzug, alle Looks stets kombiniert mit voluminösen Perlenketten – ihre Garderobe richtete sich nie nach der Umgebung, stilvolle Noblesse war für sie überall oberstes Credo.

Es hätte sie wohl sehr befremdet, welche Styles derzeit Einzug in unsere Kleiderschränke finden: Jogginghosen (wenngleich es diese bereits in feinen Materialien und hochwertiger Ausfertigung gibt), Sneaker, Oversize-Blazer. Doch jeder Trend erzeugt bekanntlich einen Gegentrend – und so sind auch die supereleganten Looks wie Coco sie liebte und erschuf, wieder sehr angesagt. Wäre ja auch schade, die schönen Kostüme bis auf Weiteres im Kasten hängen zu lassen. Das sehen vor allem die Franzosen so, daher rückt eine Ausstellung in Paris die Looks der legendären Designerin in den Fokus – wir reisen derzeit nicht dorthin, sondern holen sie einfach zu uns.

Wir schreiben über die bewegte Geschichte und den Stil von Coco Chanel und zeigen die besten Outfits samt ihrer Entstehungsgeschichte. Es ist ja doch so: Ihre Kreationen wirken bis heute nach und werden in der Modebranche immer wieder aufgegriffen. Wer dazu noch einen Mantel braucht: Auf den Trendseiten ab Seite 26 findet sich jede Menge Inspiration. Außerdem sprachen wir etwa mit Schauspieler Cornelius Obonya und erleben das Autokino neu. Das und vieles mehr in dieser neuen Ausgabe – viel Vergnügen!