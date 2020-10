Ganz nahe der Natur: Schlafen zwischen Himmel und Baumwipfeln

Die Sehnsucht nach Entspannung, Ruhe und Natur wird in Zeiten, in denen das Leben von digitalen Medien bestimmt wird, immer stärker. Dass Menschen vermehrt nach Authentizität, Heritage, Handmanufakturen und haptischen Erlebnissen suchen werden, sagte die bekannte niederländische Trendforscherin Li Edelkoort in ihrem Report über Wohntrends der Zukunft schon 2018 voraus.

Diese Bedürfnisse setzen kreative Zimmervermieter aller Länder jetzt in ihren Konzepten um. Sie bauen Betten hoch oben am Gipfel unterm Sternenhimmel, verlegen ganze Zimmer hinaus auf die Wiese, setzen futuristisch aussehende Hütten und Schlösser aus Holz zwischen Baumwipfel oder errichten Zimmer in ehemaligen Scheunen und Bootshäusern. Ein gutes Beispiel dafür sieht man an obigem Foto vom Bergdorf Priesteregg. Direkt am Rand des hauseigenen Forsts schläft man geschützt im gemütlichen Zirbenholzbett. In der Wilderer Villa im Premium-Eco-Resort Priesteregg, Leogang, Salzburg, ergänzen sich Natur, Hightech und modernes Design harmonisch. Kuschelige Lammfelle im Schlafzimmer, eine Regendusche von Dornbracht im Bad und jede Menge vom Hotelier selbst entworfene und handgefertigte Möbel aus regionalem Holz. https://www.priesteregg.at