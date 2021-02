Dr. Martens: Der Punk geht jetzt an der Börse ab

Rotzigkeit und große Rendite: Passt das zusammen? Rein zahlenmäßig gesehen, auf jeden Fall. Und das seit sieben Jahren. Dr. Martens gehört seit 2014 der wegen ihrer Methoden nicht unumstrittenen Private-Equity-Gesellschaft Permira, die auch schon Anteile an Hugo Boss und ProSiebenSat1 hielt. Sie hatte den Schuhhersteller um 380 Millionen Euro übernommen, zum Börsengang war er mit rund 4,2 Milliarden Euro elf Mal so viel wert. Eine beachtliche Entwicklung eines Schuhs, der eigentlich nur funktional sein sollte.

Erfunden von einem deutschen Arzt

Seine Wurzeln liegen in Deutschland. Der Arzt Klaus Märtens entwarf sie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als er sich nach einem Ski-Unfall den Fuß verletzt hatte. Die Luftpolstersohle schnitt er aus Gummi-Beständen der deutschen Luftwaffe zurecht. 1960 verkauften Märtens und sein Partner Herbert Funck die Marke an das britische Traditionsunternehmen R. Griggs. Das gab den Schuhen den Namen Dr. Martens. In Großbritannien begann der Aufstieg. Postboten oder Arbeiter trugen sie mit Vorliebe, weil sie langlebig, wasserfest und bequem waren. Letzteres zumindest, nachdem sie schön eingegangen waren. Wer selbst Martens besitzt, weiß, dass die erste Zeit die Hölle für die Füße sein kann.

Den Startschuss für die Subkultur gab Pete Townshend von "The Who", der nicht nur Gitarren zertrümmerte, sondern auch mit den Stiefeln auf der Bühnen herumhüpfte. In den 90ern schaffte es der Schuh über die Grunge-Bewegung auch in die breite Masse. Neben den klassischen Modelle kamen auch - ganz wie es sich für das Jahrzehnt gehörte - welche in knalligen Lackfarben oder mit Blumenmuster auf den Markt.