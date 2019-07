Salzburger Ansichten: Besuch in der Festspielstadt

Dennoch meiden Salzburger die Gasse keineswegs, man findet uns Eingeborene gern beim Sporer, mit dessen Schnäpsen und Likören wir praktisch aufgewachsen sind, beim Azwanger, wo schon unsere Großeltern Delikatessen eingekauft haben und natürlich in der Eisgrotte, weil das Eis dort für uns seit 1958 das beste der Welt ist – abgesehen vom Schweiger-Eis, aber das gönnen wir uns nur, wenn wir davor in Maria Plain Wallfahrten waren. In der Blauen Gans, deren Entwicklung vom Wirtshaus, das mit dem Mexicano Keller in den 70ern erstmals Jazz in die Altstadt gebracht hat, zum bürgerlichen High-End-Restaurant in dem sich Festspiel-Welt und Bodenständiges vermischen, typisch für die gesamte Getreidegasse ist. Auch weil die „Gans“ trotzdem noch durch und durch eine echte Salzburgerin bleiben durfte.