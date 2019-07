Geheimtipp Toulouse: Eine Stadt in Feierlaune

Es wird ein fröhlicher Abend werden, vielleicht auch eine lange Nacht. Die Menschen werden in der Altstadt unterwegs sein und über die Place du Capitole mit ihren mächtigen Ausmaßen schlendern, an der sich das prächtige lang gestreckte Rathaus erhebt. Sie werden vermutlich in der Bar Connexion live in der rue Gabriel Péri sitzen oder in einem Lokal in Saint-Pierre, wo normalerweise der Teufel los ist, wenn es ein Rugby-Spiel im heimischen Stadion gegeben hat.