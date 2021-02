Die schönsten künstlerischen Blumengrüße zwischen Papier und Eis

Der Gropius Bau Berlin zeigte 2020 'With all my love for the tulips I pray forever' von Yayoi Kusama. Neu ab März, https://www.museumsportal-berlin.de

With All My Love for the Tulips ist wiederum eine der bekanntesten Arbeiten der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama, die den Titel dieser Arbeit entsprechend einem Lied über ihre Lieblingsblumen wählte. Eigentlich ist die Japanerin weltweit mit ihren Polka Dots bekannt geworden, die ihre Walk-in-Installationen raumübergreifend überdecken. Genau wie bei der Tulpen-Installation der Ausstellung Garten der irdischen Freuden im Gropius Bau Berlin. Die Intention der Künstlerin: Die Besucher, die um die Tulpe herumgehen, werden durch die großen aufgemalten Punkte quasi geschrumpft und sollen sich so fühlen, als würden sie direkt in die Blütenzelle eintreten. Solange uns also die Künstler mit ihren prachtvollen exotischen Pflanzenarrangements verzaubern, haben wir duftende Räume zum Träumen.