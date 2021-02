Fünf Mode-Must-Haves für den selbstbewussten Auftritt

Auch im Frühjahr bleibt der Trend zu Sakkos mit breiten Schultern a la 1980er-Jahre bestehen, und Hosenanzüge in strahlendem Weiß vermitteln Empowerment. In diesem Anzug vom Tommy Hilfiger steckt die LGBTQIA-Aktivistin, Schauspielerin und Model Indya Moore. Sie wird auf der Online-Lernplattform FutureLearn im Sommer einen Kurs geben. Das Portal ist für Online-Kurse entwickelt, die sich auf die Themen der TOMMY HILFIGER Frühjahr / Sommer 2021 Kampagne "Moving Forward Together" beziehen, bei denen die Testimonials der Kampagne, wie Musiker und Nachhaltigkeits-Aktivist Mogli, DJ, Sänger, Songwriter, Performer und Aktivist Kiddy Smile, das Mentoren-Kollektiv Compton Cowboys und eben Indya Moore, verschiedene Future Learn Kurse durchführen werden.

Der erste Kurs mit Jameela Jamil beginnt bereits am 15. Februar 2021. Anmeldungen können hier erfolgen: https://uk.tommy.com/moving-forward-together/#/events „Wir möchten unsere Fans dazu inspirieren und befähigen, ihr eigenes Leben und das Leben anderer positiv zu beeinflussen", so Tommy Hilfiger. „Die kostenlosen Online-Kurse vermitteln Inhalte, die in der Schule nicht zwangsläufig behandelt werden, aber gerade heutzutage extrem wichtig sind. Um uns gemeinsam weiterzuentwickeln, müssen wir mehr über uns selbst, unsere Gemeinschaft und unseren Planeten lernen. Genau das vermitteln unsere Kurse." Mode unter https://at.tommy.com/

