Der verrückteste Skifahrer der Welt: Rasen wie Candide Thovex

Mehrmals hat der 38-Jährige, der für viele als der beste Skifahrer aller Zeiten gilt, sein Können aufgezeichnet. Unter anderem hüpfte er schon über die drehenden Rotoren eines Hubschraubers. Medien verglichen das mit James Bond, wenn sich der Agent auf der Flucht vor Verfolgern so richtig reinhaut. Aber der Agent ist halt nur erfunden. Anders als Thovex. Der steht, seitdem er zwei Jahre alt ist, auf Skiern. Und das sieht man auch. Schon mit 14 Jahren wurde er Profi. Damals zeigte er den alten Hasen, wo der Hammer hängt, und gewann die französische Meisterschaft in der Disziplin Buckelpiste. Mit 16 war er der Erste, der über das 40 Meter breite Chad's Gap (eine Lücke im Hang) in Utah sprang.

Und weil das, was er da macht, ziemlich breitenwirksam ist, hat ihn vor ein paar Jahren auch Audi für bildgewaltige Werbefilme engagiert. Thovex raste in der Steinwüste oder von der chinesischen Mauer hinab. Schnee lag hier aber keiner.