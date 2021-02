Bad Bunny auf Speed: Die Nr. 1 von Spotify dreht mit Brad Pitt

Gut, an seinen schauspielerischen Qualitäten muss Bad Bunny noch etwas arbeiten. Aber an den richtigen Beziehungen scheint es ihm nicht zu mangeln. Für einen Videoclip engagierte er schon einmal Rapper Snoop Dogg, und die Präsentation eines neuen Albums wird natürlich in einer der prominenten TV-Talkshows wie etwa bei Jimmy Fallon verlautbart.

Mit Ladybug und Lady Gaga

Noch sind die Vorbereitungen zu den Dreharbeiten Corona-bedingt sehr eingeschränkt, aber in den kommenden Monaten hat Bad Bunny auch in Hollywood einiges zu tun. Für die dritte Staffel der Netflix-Serie "Narcos: Mexico" ist der Sänger als Gaststar eingeplant. Ebenso fix ist, dass er neben Brad Pitt in dem Actionfilm "Bullet Train" aufkreuzen wird. Der Film über eine Gruppe rivalisierender Killer soll hauptsächlich an Bord eines Hochgeschwindigkeitszuges spielen, auch Lady Gaga ist als Mitwirkende im Gespräch. Für die Sängerin und Schauspielerin ("A Star Is Born") wäre es der erste Actionfilm, allerdings scheinen ihre Kung-Fu- und Jiu-Jitsu-Kenntnisse schon länger danach zu schreien, diese endlich einmal einem größeren Publikum zu zeigen.

Originell dabei ist, dass - wie die Filmdatenbank IMDB ("International Movie Data Bank") verrät - Brad Pitts Rollennamen ausgerechnet "Ladybug" ("Marienkäfer") ist.

Bis Sommeranfang müsste Bad Bunnys Part abgedreht sein. Anfang Juni nämlich ist der Start des europäischen Teils seiner Welttournee geplant. Am 2. Juni ist er für das Primavera Sound Festival in Barcelona gebucht, am 26. Juni soll es einen Auftritt in Zürich geben.

Spanisch lernen

Wer dabei sein will, könnte bis dahin einen Spanischkurs machen. Dann nämlich lässt sich auch das Rätsel hinter der Buchstabensuppe des Albumtitels "YHLQMDLG" lösen. Ausgesprochen meint dies "Yo Hago Lo Que Me Da La Gana", übersetzt "Ich mache, was immer ich will".