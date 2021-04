Der Stammtisch, Sketche und Arnold Schwarzenegger

Mit viel Umtata und Urigkeit hat Arnold Schwarzenegger eine neue Umweltinitiative gestartet: Am Montag hat er die erste Ausgabe der Online-Gesprächsreihe „Arnold's Stammtisch“ veröffentlicht. Den Auftakt als Gast machte der Filmemacher mit James Cameron. Dem musste Schwarzenegger aber erstmal erklären, was denn nun ein Stammtisch ist.

Der Ex-Kinostar und Gouverneur von Kalifornien definierte das so: Ein Tisch im Wirtshaus für die lokale Bevölkerung, für den sie nicht reservieren braucht, wenn sie was essen und trinken will. Dazu zeigte er ein Bild mit urigen Typen mit Hut, prächtigem Gamsbart und Bier in der Hand. "Muss ich Lederhosen tragen?", fragte Cameron.

Verschwiegen hat Schwarzenegger, dass der Stammtisch auch übel beleumundet ist. Immerhin wird ihm oft eine eine vereinfachende, undifferenzierte Argumentationsweise unterstellt.