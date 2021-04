Die Wahrheit hinter dem Kicher-Foto von Philip und Queen Elizabeth

Kicher-Queen

Was ist auf dem Foto aus dem Jahr 2003 zu sehen? Prinz Philip glänzt darauf im Zauber der Montur: in schnittiger roter Uniformjacke steht er seitlich zum Betrachter. Als zeremonielle Kopfbedeckung trägt er die traditionelle hohe Bärenfellmütze. Besonders aber sticht das Verhalten der Queen ins Auge: Als sie die Szenerie betritt, kichert die sonst betont zurückhaltende und in formellen Angelegenheiten meisterhaft geübte Elizabeth wie ein Kind und hat sichtlich Spaß an der Situation. Auch der Prinz wirkt amüsiert. Was war passiert?

Im Internet geizten die User nicht mit Spekulationen. Hatte der Prinz einen seiner berühmten Scherze gemacht? Philip war berüchtigt für seinen bissigen, aber überaus charmanten Humor. Den sogar sein Enkel in seiner Trauererklärung würdigte: Man konnte nie wissen, was er als Nächstes sagen würde, so Prinz Harry. Philip sei ein „legendärer Scherzkeks“ gewesen und „frech bis zum Ende“.

Ein Streich von Philip?

Manche spekulieren, Philip hätte womöglich seinen Spaß dabei gehabt, mit einem Auftritt in voller Montur die Queen zu überraschen. Andere meinen, der Prinz habe ihr einen Streich gespielt, indem er sich wie eine reguläre Wache verkleidete. Einig schienen sich die Kommentatoren jedoch in einem: die heitere Momentaufnahme zeige auf unwiderstehliche Weise die innige Liebe der beiden, die über so viele Jahre bestand. Philip war der am längsten dienende Prinzgemahl der Geschichte.