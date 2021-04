Überraschung! Supermodel Laetitia Casta wurde wieder Mama

Supermodel, Muse, Nationalheldin

Mit Laetitia Casta hat Garrel sich ebenso eine gleichsam starke wie prominente Frau geangelt. Entdeckt wurde sie bei einem Familienurlaub am Strand. Mit 16 avancierte sie zum prestigeträchtigen Kampagnengesicht für den US-Designer Guess. Ihr Aufstieg zum Supermodel begann. Fortan war sie auf mehr als 100 Titelseiten zu sehen, von „Vogue“ bis „Elle“. Die schöne Korsin warb für Victoria’s Secret und L’Oréal und modelte für Chanel, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Ralph Lauren und viele mehr. Und sie schwang sich zu höchsten nationalen Ehren hoch: Die Büste der französischen Ikone Marianne wurde 1999 nach ihrem Ebenbild entworfen.

Seit Langem tritt Casta auch als Schauspielerin auf. So war sie etwa mit Gérard Depardieu in „Asterix und Obelix gegen Caesar“ zu sehen, als Heldin in der Bestseller-Verfilmung „Das blaue Fahrrad“, als Geliebte von Richard Gere in „Arbitrage“ oder als Brigitte Bardot in „Gainsbourg – Der Mann, der die Frauen liebte“. 2016 feierte sie ihr Regie-Debüt. Wenn möglich tritt sie derzeit im Theater auf (als Klavierlegende Clara Haskil).