Dank besonderem Stoff: Diese Bademode passt jeder Figur perfekt

Frustrierend. So empfand Georgiana Huddart noch vor einigen Jahren die Suche nach neuen Bikinis und Badeanzügen. Verrutschende Oberteile, zu knapp geschnittene Höschen und einschneidende Nähte – die Liste an Mankos, die sich oft in der Umkleidekabine auftun, ist lang. "Es kann ein sehr deprimierendes Erlebnis sein, vor allem weil die Größen bei jeder Marke anders ausfallen", weiß die Designerin. Als sie bei der Modemarke Hunza G als Kreativdirektorin anheuerte, beschloss Huddart einen anderen Weg zu gehen: Sie entwarf Bademode in Einheitsgröße und beendete damit das ewige Konfektionsproblem.

Möglich machte dies ein besonderes Gewebe: Seersucker. Der Name des Materials leitet sich aus dem Persischen ab, "shir o shekar" bedeutet übersetzt "Milch und Zucker". Das Kreppgewebe zeichnet sich durch eine geraffte Oberfläche aus.

Dehnbar und atmungsaktiv

"In den Achtzigern war das Material sehr populär, aber zuletzt hat daraus niemand mehr Bademode hergestellt", erinnert sich Huddart. Seersucker verleiht den Entwürfen nicht nur die typische geriffelte Optik, sondern wird von Hunza G aus einem Nylon-Elastan-Mix so gestrickt, dass es sich auf ein Vielfaches ausweiten kann. Huddart: "Es ist extrem dehnbar und geht trotzdem in seine ursprüngliche Form zurück. Ein normaler Bikinistoff kann das nicht."