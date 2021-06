Was ist los, sind Musicals plötzlich hip? Ja, es sieht ganz so aus, als ob ausgerechnet die Form des Musiktheaters, an der sich seit den 1980ern die Geister so vehement wie erbittert scheiden, nun auch die notorischsten Naserümpfer wieder an Bord holt. Wie das passieren konnte? Dazu muss man sich kurz die Entstehung des Genres mit allen Höhen und Tiefen in Erinnerung rufen.