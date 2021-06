So klingt der Sommer: Lorde veröffentlich endlich neuen Song

Der Song selbst? Überzeugt auf voller Länge. Die dunkelgraue Teenage-Angst, mit der sie seinerzeit berühmt wurde, überlässt sie fürs erste ihrer Kollegin Billie Eilish, und punktet dafür mit einem federleichten Beach-Song, der durchaus das Zeug zum Sommer-Hit hat. Scharfzüngig bleibt sie aber natürlich schon, positive Vibes hin oder her: "Sorry, I can't make it", so erklärt sie, ist eine Lüge. Dann ist sie in Wahrheit nämlich faul am Strand. Das Handy? Das hat sie ohnehin ins Meer geworfen. Sie wissen ja, Social Media ist nicht ihr Ding ...