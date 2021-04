Es gibt einen einfachen Trick, jedes noch so einfache Outfit im Nu aufzupeppen, nämlich einen Hut aufzusetzen. Waren die Kopfbedeckungen in den vergangenen Jahren etwas in die hinteren Bereiche der Kleiderkästen gerutscht, so sind sie nun wieder da – vor allem für Männer. Vielleicht ist es der generell lässige Stil, der seit dem Siegeszug der Jogginghose auch in diesem Bereich Einzug gehalten hat. Oder aber, die Damen machten es vor und zeigten zuletzt wieder mehr Mut bei Haarschmuck – ganz im Sinne der alten 20er-Jahre. Wie auch immer, Hut ist wieder hip und wir zeigen die besten Modelle der Saison für die stilbewussten Herren in unserer Männerrubrik „Herrenzimmer“. Auch Herzogin Kate trägt ja gerne Hüte, aber nicht nur das: Sie hat eine ganze Generation modisch beeinflusst und wir beleuchten, wie sich das äußert und wohin das noch führen kann.

Nicht vergessen: Bald ist Muttertag, man kann sich nicht früh genug Gedanken darüber machen, was man heuer schenken könnte. Deshalb hat unsere Trends-Expertin Isabella Klausnitzer ganz viel Inspiration dafür zusammengetragen.

Und in unseren kulinarischen Marktgeschichten geht es dieses Mal um Kohlrabi. Übrigens: Wir haben diese neue Rubrik vor etwa 1,5 Jahren kreiert – nun entsteht daraus sogar ein eigenes Buch!

Wir freuen uns sehr, wünschen ein schönes Wochenende und viel Lesevergnügen mit diesen und vielen weiteren Artikeln in dieser druckfrischen Ausgabe der freizeit.

Ihre Marlene Auer