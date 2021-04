Träume auf Reisen: Urlaub mit dem Wohnmobil boomt

Die Strecke Linz–Oslo geht sich ohne Übernachtung in 22 Stunden aus. Das sei notwendig, um dann volle zwei, drei Wochen in Skandinavien genießen zu können.

Aber zwischendurch im Jahr ist immer wieder ein Wochenende in Österreich angesagt.

Einem Österreich, in dem sich zwar alle gern an die Rennfahrerlegenden von Jochen Rindt bis Niki Lauda erinnern. „Aber seit es Wohnmobile gibt, trauen sich immer weniger Leute zu, mit Campinganhänger auf Tour zu gehen“, klagt Armin Heun. Er ist verantwortlich für Vermarktung und Vertrieb des Airstream-Caravans in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Wohnwagen als Tiny House

„Alles halb so wild“, ist Heuns Botschaft an jene, die jetzt vielleicht mit einem dieser schicken silbernen Gefährte liebäugeln. Sein großer Vorteil sei immerhin, dass sich das so mobile wie bewohnbare Design-Statement – Garten vorausgesetzt – auch rund ums Jahr nutzen lässt. Als Zweitwohnsitz oder Tiny House.

So gesehen, rettet auch das Comeback der Legende Land Rover Defender eine alte Notlösung in die Moderne: das Dachzelt. Der Vorteil dieser Kombination ist jedenfalls, dass man sich um Fragen wie zulässiges Gesamtgewicht nicht zu kümmern braucht.

"Campen ist cool"

Sandra Bullock hat einen, Tom Hanks, Patrick McDempsey und natürlich Matthew McConaughey – der besitzt sogar vier Luxus-Caravans von Airstream

„Campen ist cool“, schwört er. Bei vielen US-Promis gehört ein Wohnwagen oder -mobil einfach zum Lifestyle. Entweder, weil sie als Filmstars so in Drehpausen über ihren privaten Rückzugsraum verfügen. Oder wie Hobby-Rennfahrer McDempsey, der so mitten im Fahrerlager relaxen und nächtigen kann.

Auf der Suche nach prominenten Campingfans wird man aber nicht nur in Übersee fündig. Als gebürtiger Niederländer ist Ex-Fußballer Frenkie Schinkels selbstverständlich ebenso ein leidenschaftlicher Outdoor-Fan. Er ist ganz begeistert von den diesbezüglichen Möglichkeiten in Kroatien, vor allem weil Camping auch so familienfreundlich ist.

Hallo Hippie-Trail

Der deutsche Fernseh-Detektiv Claus Theo Gärtner („Ein Fall für zwei“) hat als Camper sogar alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die diese Form des Reisens bietet. Mit seinem ersten VW-Bus („Bulli“) und damaliger Freundin kämpfte sich der gebürtige Berliner 1968/1969 entlang „Hippie-Trails“ quer durch Afghanistan bis Indien. Mehr als 15 Länder hat er mit dem umgebauten Bus bereist. Vor zehn Jahren zog es ihn in die Sahara.



Auch mit 78 Jahren fühlt er sich nicht zu alt zum Campen. Weltreisen aber möchte er sich nicht mehr antun. „Wenn ich vorhätte, mit einem Wohnmobil weiter zu reisen als ins Tessin“, sagte er dem Caravaning-Magazin, „dann würde ich mir ein modernes kaufen, mit allen Finessen.“