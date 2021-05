Buchtipp: Viktor Gernot über „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ von John Irving

Da muss ich gar nicht lange nachdenken und in mir forschen. John Irvings Meisterwerk "Gottes Werk und Teufels Beitrag". Oder auch "The Cider House Rules". John Irving hat mich auch mit vielen seiner anderen Romane berührt, allen voran „Owen Meaney“. Aber bei meinem Lieblingsbuch ist eine derartige Fülle an Weisheit, Liebe und aufgeklärtem Humanismus enthalten, dass ich von der ersten Zeile an wie gebannt war. Die Themen illegale Abtreibung und Polyamorie haben wohl damals wie heute aufgeregt und bewegt. Dazu eine sehr gelungene, Oscar-prämierte Verfilmung. Ich weine jedes Mal. Mein Klassiker.

* Auf dem Areal von Kolariks Luftburg im Wiener Prater eröffnet am 1. Juni „Viktor Gernots Praterbühne“, Tickets unter www.praterbuehne.at

