Buchtipp: Anna Anderluh über „Schöne neue Welt“ von Aldous Huxley

Obwohl dieser von mir im Original gelesene Roman („Brave New World“) ein absoluter Klassiker ist, habe ich ihn erst vor einem Jahr zum ersten Mal gelesen. In vielen Bereichen schaudert es mich, wie visionär und scharf getroffen Aldous Huxleys 1932 entworfener Blick in die Zukunft ist. Für mich aktueller denn je und daher ein Buch, welches mich auch nach dem Lesen noch länger beschäftigt hat.

* Die Präsentation des Debütalbums „Leave me Something Stupid“ ist am 21. Mai im Radiokulturhaus geplant, www.annaanderluh.com

www.facebook.com/anna.anderluh