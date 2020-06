Buch der Woche: Lysah

Diese Gedichtsammlung begleitet mich schon seit meinen musikalischen Anfängen in London, wo ich bei „Open Mic Nights“ viele Erfahrungen sammeln und meine ersten selbst komponierten Lieder vor Publikum spielen konnte. Für mich ist die Poesie der Liedtexte einer der wichtigsten Aspekte in meiner Musik und die große Vielfalt an Gedichten in „ Birthday Letters“ gibt mir immer wieder die Möglichkeit, nach Inspiration zu suchen.

Die international tätige Künstlerin hat vor Kurzem ihre Debütsingle „Stronger“ veröffentlicht: www.iamlysah.com

www.facebook.com/iamlysah

Instagram @iamlysah