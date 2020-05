Buch der Woche: Yury Revich

Die zeitlosen Geschichten von Anton Tschechow begleiten mich schon lange. Sie sind sehr ehrlich, oft humorvoll und spiegeln das Leben in all seinen Facetten wider. Die Inhalte der Erzählungen sind auch heute noch aktuell – was ich besonders faszinierend finde. Tschechows amüsante Art inspiriert dazu, auch schwierige Zeiten zu überstehen und gestärkt aus der Situation zu kommen.

Yury Revich wurde für sein Album „8 Seasons – Vivaldi/Piazzolla“ u. a. mit dem ECHO Klassik als bester Nachwuchskünstler ausgezeichnet, www.yuryrevich.com

