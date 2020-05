Das Buch meines Lebens: Olga Flor

Wenn schon, dann habe ich viele Lieblingsbücher. Darunter sind solche, die mich schon sehr früh begeistert haben wie James Joyces Ulysses oder Jelineks Klavierspielerin und solche, die ich – später entdeckt – ebenso immer wieder lese. Wie die Werke der wunderbaren A. L. Kennedy, z. B. „So I Am Glad“, und schließlich solche, die ich gerade für mich erarbeite wie zuletzt etwa Cervantes’ Don Quijote in der klugen und sprachmächtigen Neuübersetzung von Susanne Lange. Hier besonders der zweite Teil, in dem die Figuren beginnen, über sich selbst als Figuren zu philosophieren und damit einen Weg in die literarische Moderne eröffnen ...