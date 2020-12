Buch der Woche: Lisl Wagner-Bacher

Als ich Ende 1979 den Betrieb in Mautern mit meinem Mann übernommen habe, befanden wir uns in einer schwierigen Aufbauphase. Alle möglichen kulinarischen Bücher haben wir gemeinsam verschlungen. Mich haben der persönliche Einsatz der großen klassischen Köche Frankreichs und die Lokale von Troigrois und Haeberlin begeistert. Wir haben nach und nach Verschiedenes ausprobiert, das es zu der Zeit in Österreich noch nicht gegeben hat. Besonders ans Herz gewachsen sind mir die Bücher von Eckart Witzigmann, der zu einem persönlichen Freund geworden ist.

