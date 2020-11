Buch der Woche: Cassandra Steen

Ich lese dieses Buch einmal im Jahr seit mittlerweile über 20 Jahren. Es gibt vieles, das ich heute etwas anders verstehe als mit jungen 18. Der dunkelhäutige James McBride fragt seine weiße Mutter Ruth McBride, welche Hautfarbe Gott denn habe. Worauf sie „die Farbe des Wassers“ antwortet. An diesem Buch fasziniert mich die wahre Geschichte einer weißen ehemaligen Jüdin, die ihre zwölf Kinder mit ihrem unglaublichen Willen zum größten Teil alleine zum Überleben in dieser Welt erzieht und das mitten in der Bronx.

