Buch der Woche: Claudia Rossbacher

Es gibt etliche Bücher, die mich begeistert und inspiriert haben. Da ich mich für ein Buch entscheiden muss, fällt meine Wahl auf „Das Parfum“ von Patrick Süskind. Eine außergewöhnliche Idee, ein fesselnder Plot, in jeglicher Hinsicht grandios umgesetzt. Ich kann mich jedenfalls an kein virtuoseres Buch erinnern, an kaum eines, das mich dermaßen nachhaltig beeindruckt hätte. Und es ist über 30 Jahre her, dass ich es gelesen habe. Höchste Zeit, es neu zu entdecken. Heute aus der Sicht einer Schriftstellerin.

