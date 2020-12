Buch der Woche: Dina Larot über „Südsee“ von Hugo A. Bernatzik

Dieses Buch, das mir als Zwölfjährige in die Hände fiel, veranlasste mich 30 Jahre später mit Tochter Judith in die tropische Zauberwelt der „Insel der Götter und Dämonen“, nämlich Bali, zu reisen. Ich erlag einem süßen Gift, dem Zauber der Riten, der Begegnung mit den Seelen der Verstorbenen. Nach Wien zurückgekehrt studierte ich viele Jahre lang Indologie und Judaistik. All das Unerklärliche, Mystische, die überlieferten Texte aus Philosophie und Religion flossen ein in die Bilder, die ich malte.

* Die Malerin hat wieder ausgewählte Aquarelle in ihrem Kunstkalender 2021 verewigt:

