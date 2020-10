Buch der Woche: Shlomit Butbul

Elie Wiesel hat mich so berührt, dass ich extra nach New York gereist bin in den frühen 90ern, um mir eine Vorlesung von ihm anzuhören. Er hat mich berührt, weil er das Yin und Yang, das Gute und Böse in uns Menschen sieht und uns sehr berührend anhand seiner eigenen Geschichte daran erinnert. Spirituell hat mich das sehr geprägt, und bis heute begleitet es mich täglich, weil es alles relativiert. Wir Menschen tragen das alles in uns, vergessen dies aber oft, obwohl es uns die Natur 24/7 seit Jahrhunderten vorlebt.

*Die Künstlerin wirkt im Musical „Anatevka“ mit: Stadttheater Baden, bis 29. November,

