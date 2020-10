Buch der Woche: Georg Wacks

Ich habe ein neues Lebensbuch: „Der Hammer“ von Dirk Stermann. Es beschreibt in Stermanns unvergleichlich ironischer Art die Lebensgeschichte des „Sprachknaben“ und späteren Orientalisten Joseph von Hammer-Purgstall, in dessen gleichnamiger Gasse in der Leopoldstadt ich seit Jahren mein Auto parke. Es ist ein gescheites, geistreiches und lustiges Buch, das bilderreich in das alte stinkende Wien und das duftende Konstantinopel führt. Es versüßt mir den Abend und raubt mir damit den so schon kurzen Schlaf.

