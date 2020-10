Buch der Woche: Rafael Fingerlos

Kaum ein Buch hat mich in den letzten Jahren so fasziniert wie dieser außergewöhnliche biografische Roman von Peter Härtling. Immer wenn ich selbst singe, geht es mir in erster Linie darum, die Herzen anderer Menschen zu erreichen. In diesem Fall hat mich die so wunderbar erzählte, tragisch-schöne Lebensgeschichte meines Lieblingskomponisten, der mit erst 31 Jahren viel zu früh verstorben ist, selbst zutiefst inspiriert und berührt. Ein Buch, geschrieben wie eine Melodie, geprägt von Sehnsucht, Leidenschaft und Fantasie, erzählt die Geschichte vom Leben Franz Schuberts, voll von Schönheit und Traurigkeit. Von den ersten Seiten an öffnet sich eine Tür zu einer faszinierenden Welt. Man wird in die Erzählung hineingesogen und die Zeit verfliegt - ganz so, wie ich es beim Lesen liebe.

* Der Opernsänger gibt u. a. Werke von Schubert, Beethoven und Richard Strauss in der Stiftung Mozarteum Salzburg: 16. Oktober, www.mozarteum.at

